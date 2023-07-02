مصرع سيدة وإصابة زوجها واطفالهم الثلاثة في حادث مروري بالتجمع

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة تسبب في دهس أسرة بكومباوند سكني كبير في منطقة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وأطفالهم الثلاثة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود متوفية ومصابين داخل أحد الكومباوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين إصطدام سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، وأسفر الحادث عن مصرع الأم وتدعى "بسمة على حسنين" صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي توفيت إثر نزيف فى المخ.

وإصابة كلا من الأب ويدعى "حمدان زكي" طبيب بيطرى، وكذا أصيب أطفالهما وهما "ياسين حمدان " 11 سنة، بكدمة أسفل العين، و"نور حمدان " عمرها 10 سنوات، بجرح قطعى فى الفم، و"أحمد حمدان " 7 سنوات، بكسر بالقدم اليسرى.

أمرت الجهة القضائية المختصة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار التحقيق مع المتهم والاستماع لشهود العيان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بينما انهارت أجزاء من عقار قديم، خالٍ من السكان، مكون من 4 طوابق، كائن في 90 حارة النجاة، منطقة الفراهدة، باللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك، اليوم الأحد، دون حدوث إصابات أو ضحايا أو قوع أضرار بالعقارات المجاورة.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة، وقوات الحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم.

وبانتقال الشرطة، والجهات التنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من مقدمة العقار في الطريق العام، فتم الدفع بوحدتي الإزالة، والتدخل السريع التابعتين للحي، وجرى رفع مخلفات الهدم، لفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

وأظهر الفحص أن العقار به مطبعة مسجلة في لجنة التراث، وصادر لها قرار ترميم، وجارٍ عرضها على لجنة العقارات الآيلة للسقوط، على أن يتم عقب ذلك عرض التقرير على لجنة التراث بالمحافظة بحالة المطبعة لاستكمال إجراءاتها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الانهيار.

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