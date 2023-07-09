معاقبة متهم بالتعدي على طفل في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالتعدي على طفل بمدينة نصر بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه تعدى على المجنى عليه بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (سكين) وتعدى عليه.

المؤبد لمُتهم بإنهاء حياة شخص بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ي.م.ع" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه المتهم "ح.م.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه ع.ف.م بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقاما بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية لشهر أغسطس المقبل لسماع الشهود.

كانت المحكمة قد عقدت اليوم لنظر جلسة محاكمة المتهم، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة مقتولة وبالفحص تبين قيام زوجها بالتخلص منها بسبب خلافات اسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويكثف رجال وزارة الداخلية جهودهم من اجل ضبط الجرائم بكافة صورها وأشكال من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً.