جنايات الجيزة تنظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شهيد الشهامة غدًا

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الأربعاء، محاكمة المتهمين بإنهاء حياة " محمد شريف"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

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وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين " عبد الرحمن . أ"، و" عبد الله. أ "، و" محمد. ل"، إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ، قاصدين ترويع المجني عليهما، " محمد شريف" ، و" عبد الرحمن محمد".

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة وألقوا في قلوب المجني عليهما الرعب وتعريض حياتهما للخطر، وأنهوا حياة المجني عليه شريف " محمد شريف"، عمدًا، على إثر خلاف بين المجني عليه عبد الرحمن.

ونص أمر الإحالة، على أن المتهمين عقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا مستخدمين سلاح أبيض، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

وقال محمد فكري المدعي بالحق المدني، وحامي المجني عليه، أن الأدلة جاءت واضحة تدين المتهمين بارتكاب جرمهم، وأنه كان لديهم الإصرار على إنهاء المجني عليه عبدالرحمن لكنه انحرف عن الهدف وقتل محمد شريف سراج الدين، مؤكدا " وننضم للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

ترجع تفاصيل القضية رقم 18747 لسنة 2022، عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا، بوفاة شاب وإصابة آخر على يد 3 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة، واتخذت النيابة العامة قرارها السابق بإحالة المتهمين إلى الجنايات بتهمة القتل العمد.

وتضمنت مذكرة الدفاع المادة 231 تعريف سبق الإصرار، حيث تنص على أن الاصرار الصادر هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصدر مصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجد أو صدفة سواء ذلك القصد متعلق على حدوث أمر أو موقوفا على شر.