الأحد 09 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة عمل افتراضية

تقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة العربية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية ورشة عمل افتراضية يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، لعرض نتائج وتوصيات دراسات المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول "تقييم سياسات الكوتا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية".

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تتناول الدراسات المعدة في إطار المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع عروضاً لتجارب عدد من الدول العربية، حيث تم في إطار المرحلة الثالثة إعداد دراسات ميدانية في كل من: سلطنة عمان - دولة ليبيا - والجمهورية اليمنية. 

فيما مثلث المرحلة الرابعة من المشروع، إعداد دراسة مكتبية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في كل من: الإمارات - البحرين- السعودية - قطر- الكويت. 

 بالإضافة إلى قراءة تحليلية للدراسات المنجزة في إطار هاتين المرحلتين من المشروع، تتناول تحليل للسمات والخصائص المميزة لكل تجربة، تحدياتها والنتائج والتوصيات المستخلصة.

وكانت منظمة المرأة العربية قد بادرت بتبني مشروع بحثي إقليمي مقارن حول سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا)، وذلك بهدف تقييم فعالية واستدامة تلك السياسات لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية

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