شِعر المرأة في صالون الحضرة الأدبي الخميس

يقيم صالون الحضرة الأدبي بالمحلة الكبرى، في السابعة مساء غد الخميس 6 يوليو، أمسيته لهذا الشهر بحضور نخبة من الشعراء والأساتذة المتخصصين في النقد والأدب، حيث يناقش الصالون في جلسته نماذج من شِعر المرأة، بالإضافة إلى جلسته الشعرية الدائمة.

يقدم الشاعر الكبير محمد عبد الوهاب السعيد رؤيه نقديه حول نموذج من شِعر المرأة ، في النصف ساعة الأولى من انعقاد الصالون.

ثم تبدأ الأمسية الشعرية التي تقدمها الشاعرة والناقدة دكتورة رشا الفوال، وتعقب من خلال إضاءات نقدية تم إعدادها على قصائد بعض الشاعرات من الحضور، كما

يتبادل الشعراء الرؤى حول بعض القصائد التي تم إلقاؤها في الأمسية في حضور نقدي وشعري لكل من :

دكتور : محمد عبدالله الخولي، ودكتور : أشرف الشحات.

ويتزين الصالون في أمسيته الثالثة بحضور كل من: الشاعر / السعيد قنديل، الشاعر / ضياء فريد، الشاعر / محمد طايل، الشاعرة / شرين مجدي، الشاعر / وسام دراز، الشاعرة /سارة وهبة، الشاعرة/ صفاء ابو صبيحة، الشاعرة/ خلود المعصراوي، الشاعرة / هدير عزت، الشاعر /عبدالمنعم الحريري، الشاعرة / ريم أحمد، الشاعر / محمد الشهاوي.

يذكر أن صالون الحضرة الأدبي هو لقاءٌ شهريٌّ خاص، يجتمعُ فيه الشعراءُ والكُتَّابُ بمقرِّ الصالونِ الثابتِ، بمدينة المحلة الكبرى، للاستماعِ إلى الشِّعرِ، وإلقائهِ، والحديثِ حول قضايا السرد، ولا يرتبطُ الصَّالونُ باسمِ شاعرٍ أو مكان، وتُوجهُ الدَّعواتُ لحضورِ الجلساتِ بشكلٍ شَخصيٍّ بعد أن تُحدد إدارةُ الصَّالونِ أسماءَ السَّادةِ الحضورِ، وتُوجِّهُ لهم الدَّعواتِ قبلَ الموعدِ بأُسبوع.

يهدفُ الصَّالونُ إلى تعزيزِ التَّواصلِ المُباشرِ بين الأدباءِ، بشكلٍ واقعيٍّ، بعيدٍ عن مواقعِ التَّواصلِ الاجتماعيَّةِ، وتعميقِ روابطِ الإنسانيَّةِ والمحبةِ، وخلقِ بيئةٍ ثقافيَّةِ مناسبةٍ لقراءةِ النصوصِ.

