إقبال كبير على وحدة الماموجرام المتنقلة لصحة المرأة ببلبيس في يومها الأول

توافد عدد كبير من السيدات على مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، لإجراء الفحوصات الطبية التي توفرها الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام».

ومنذ صباح اليوم، توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة فاعليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، وذلك في حضور عدد من نواب البرلمان، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

وشهد اليوم اليوم بعد إجراء الفحوصات الطبية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بوحدة «ماموجرام»؛ إحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية مديرة الإدارة الصحية ومدير مستشفى بلبيس، أثناء تفقده فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة، بزيادة عدد الفرق الطبية، وفتح أكثر من منفذ وعيادة ثابتة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في ظل الإقبال الكبير على الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، مع التأكيد على توفير استراحات لائقة لمتلقي الخدمة بكل عيادة، وتنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة.

وتابع وكيل الوزارة، تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، من خلال فرق المبادرة الرئاسية والتواصل المجتمعي، مكلفاً مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع استمرار تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات على المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي.