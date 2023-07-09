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الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة.. توقعات بانخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

 كشف الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أسباب هبوط أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ليسجل عيار 21 نحو 2175 جنيهًا يرجع إلى قرار الدولة بشأن إعفاء المصريين العائدين بوزن 150 جرامًا من الجمارك، مما أدى إلى زيادة المعروض.

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هبوط أسعار الذهب مجددًا.. أنسب وقت للشراء

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

زيادة المبيعات 

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دخول المصريين إعفاءات على الذهب جعل هناك مخاوف لدى المستثمرين، وبالتالي بدأت المبيعات تزيد مما أدى إلى هبوط سعره حلال الأسواق الحالية، وأيضًا وسط احتمالات بأنه لا يوجد تعويم للجنيه الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى هبوط أسعاره.

احمد معطي 

أسعار الذهب 

وتوقع خبير أسواق المال، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التراجعات في أسعار الذهب بنفس الأسباب من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وأيضًا مع تراجع أسعاره عالميًا من 2070 دولارًا إلى 1904 دولارات. 

وواصلت أسعار الذهب اليوم صباح الأحد 9 يوليو 2023 الانخفاض في محلات الصاغة العاملة في مصر، بعد انخفاض الذهب عيار 21 أمس السبت بنحو 25 جنيهًا للجرام الواحد، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 2175 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17400 جنيه للبيع، و17320 جنيهًا للشراء دون احتساب قيمة المصنعية التى تختلف من شركة لأخرى، و تعتبر مصنعية ما يسمى بـ الجنيه الذهب الشعبي أقل من مصنعي الجنيه الذهب لدى بعض الشركات الكبرى والمعروفة

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