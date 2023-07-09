أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 30 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2491 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2284 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1868 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1453 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1246 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 934 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17440 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1927 دولارًا للأوقية.