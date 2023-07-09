هبوط أسعار الذهب مجددًا.. أنسب وقت للشراء

تواصل أسعار الذهب اليوم صباح الأحد 9 يوليو 2023 الانخفاض في محلات الصاغة العاملة في مصر، بعد انخفاض الذهب عيار 21 أمس السبت بنحو 25 جنيهًا للجرام الواحد، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 2175 جنيها.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 داخل محلات الصاغة:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 داخل محلات الصاغة الآن 2486 جنيهًا للجرام، في مقابل 2514 جنيها في صباح تعاملات أمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا فى مصر، مستوى 2175 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، في مقابل 2200 جنيه في مستهل تعاملات أمس.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل الأسواق المحلية اليوم الأحد 1864 جنيهًا للجرام، في مقابل 1886 جنيهًا للجرام في صباح تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 17400 جنيه للبيع، و17320 جنيهًا للشراء دون احتساب قيمة المصنعية التى تختلف من شركة لأخرى، و تعتبر مصنعية ما يسمى بـ الجنيه الذهب الشعبي أقل من مصنعي الجنيه الذهب لدى بعض الشركات الكبرى والمعروفة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

وتبرر شعبة الذهب، أسباب انخفاض أسعار الذهب بالمحلات العاملة في أرض مصر لتراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى موافقة الحكومة للسماح للمواطنين بالدخول بالذهب من خارج مصر، وإعفاء الذهب من الرسوم والضرائب الجمركية من العائدين من الخارج.

واعتبر المحللون أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب، حيث يسجل مستويات منخفضة بداية من شهر يوليو الجاري، منخفضًا من مستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 في أبريل الماضي وهو أعلى مستوى وصل له سعر الذهب في مصر.