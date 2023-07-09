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الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

“لا تلمسني أنا حامل”..  استغاثة سيدة من اعتداء شرطي أمريكي.. فيديو  

شرطي أمريكي يعتدي
شرطي أمريكي يعتدي على سيدة حامل

تتعامل الشرطة الأمريكية بقسوة مع كل من يخالف القانون، ويتحول الأمر إلى عنف وعنصرية مع أصحاب البشرة السمراء، وهو الأمر يثير غضب الأمريكان ومنظمات حقوق الإنسان.   

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وخلق فيديو انتشر على مواقع التواص الاجتماعي، حالة غضب عارمة بسبب تعدي ضباط شرطة على سيدة، وطرحها أرضًا قبل أن يضع يضع الأصفاد في يديها.

 

التعدي على سيدة حامل 

 

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل ذات بشرة سمراء.

شرطي أمريكي يعتدي على سيدة حامل 

"السيدة تستغيث.. أنا حامل" 

 

ووصلت الشرطة بعد وجود مشادة كلامية بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

شرطي أمريكي يعتدي على سيدة حامل 

لايهمني.. رد ضابط الشرطة على صراخ السيدة 

 

لم يصغ ضابط الشرطة، لكلام واستغاثة السيدة السمراء وسحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً "لا يهمني"، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

وأفادت السلطات أن الشرطي المتورط في الحادث، تقاعد عقب الحادث، الأمر الذي أكدته منظمة حقوق إنسان في الولاية.

 

وفتحت الشرطة الأميركية، تحقيقًا في سلوك الشرطي العنيف، فيما ذكرت السيدة الحامل أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر، ووجهت الشرطة للسيدة الحامل، تهمة مقاومة شرطي.

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