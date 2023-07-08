حادثة تحطم طائرة تُنهي حياة 6 أشخاص في أمريكا

لقى ستة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها في حقل بجنوب ولاية كاليفورنيا "أكثر ولايات الولايات المتحدة سكانًا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم السبت، تحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، قبل أن تسقط في الحقل، إذ وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تُحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.

تمساح يقتل امرأة في ساوث كاليفورنيا الأمريكية:

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولينا يوم الثلاثاء بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.

وعُثر على المرأة التي لم يُعلن اسمها وكان عُمرها 69 عامًا، ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعُثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف،.

ووفقًا لمكتب الشرطة بدا التمساح وكأنه يحرس المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ.

وأفاد بأنه تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشال جُثة المرأة وتشريحها.

والعام الماضي هاجم تمساح امرأة من صن سيتي عُمرها 88 عامًا كانت في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.