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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 537.1 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة بلغت  163.2 ألف فدان عام 2021/ 2022 مقابــل 87.1 ألف فـدان  عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضى المستصلحة بشركات القطاع الخاص هذا العام.

اشار الجهاز الى ان مساحة شركات القطاع الخاص بلغت  133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 ألآف فدان بنسبة 3.1% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المساحة المستصلحة 537.1 ألف فدان حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 الف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 الف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 10.2%.

كما اشار الى ان المياحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية  (إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية أغنام) من الأراضى المستصلحـة 154 فدان عام 2021/ 2022 مقابل 136 فدان عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة  قدرها 13.2 ٪.

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