سمير فرج: قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية مفاجئ ومتوقع (شاهد)

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن اعتزام أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل والذخائر العنقودية، أمر متوقع ومفاجئ.

وقال "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه مر 500 يوم على بداية الحرب الروسية الاوكرانية"، مضيفًا: "روسيا قامت بإنشاء مواقع دفاعية في 4 مقاطعات سيطرت عليها من الأراضي الأوكرانية".

وواصل فرج: “أوكرانيا أعلنت في وقت سابق قيامها بتنفيذ الهجوم المضاد على روسيا لكننا توقعنا أن هذه الخطة لن يكتب لها النجاح”، متابعًا: "أمريكا تتجه إلى دعم أوكرانيا كي تصمد في مواجهة روسيا لكن الأمر المفاجئ هو تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية".

بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية:

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، مع سحب الأسلحة من مخزونات وزارة الدفاع المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تأخر هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية، وتضاؤل المخزونات الغربية من المدفعية التقليدية.

كما يأتي ذلك بعد شهور من الجدل الداخلي في الإدارة الأميركية، حول ما إذا كان سيتم توفير تلك لكييف، والتي تحظرها معظم دول العالم.

وتنفجر الذخائر العنقودية في الهواء فوق هدف، وتطلق العشرات إلى المئات من الذخائر الصغيرة عبر منطقة واسعة.

ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن بايدن بإعلانه للقرار سيتجاوز الكونغرس، لافتًا إلى أن سحب الذخيرة من مخزون الدفاع الحالي سيكون بموجب بند نادر الاستخدام في قانون المساعدة الخارجية، والذي يسمح للرئيس بتقديم المساعدة بغض النظر عن الاعتمادات أو قيود تصدير الأسلحة، طالما يرى أنه يصب في المصلحة الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة.

ورغم أن الولايات المتحدة، استخدمت الذخائر العنقودية في كل حرب كبرى منذ كوريا، لا يُعتقد أنه تم إنتاج ذخائر جديدة لسنوات، لكن ما يصل إلى 4.7 مليون قذيفة عنقودية وصواريخ وقذائف وقنابل، تحتوي على أكثر من 500 مليون ذخيرة صغيرة أو قنيبلات، لا تزال في المخزونات العسكرية، بحسب تقديرات «هيومان رايتس ووتش» المستمدة من تقارير وزارة الدفاع.