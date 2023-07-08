انتقادات حادة للحكومة الفرنسية بعد دعمها لإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

انتقد زعيم حزب "باتريوت" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، دعم حكومة باريس لقرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد علقت مؤخرا بأن باريس تنظر "بتفهم" لتزويد واشنطن للجيش الأوكراني بالذخائر العنقودية.

وكتب فيليبو على "تويتر" أن "فرنسا تلتزم الصمت بشكل مخزي بشأن إمداد الولايات المتحدة لفلاديمير زيلينسكي بالذخائر العنقودية القبيحة وغير القانونية! ماكرون يوافق على المذبحة وهو صامت، هذا فظيع!".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها بصدد إمداد كييف بذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

واستخدمت القوات الأوكرانية المسلحة، وفقا لما أكده الجيش الروسي، الذخائر العنقودية فعليا لقصف دونباس، لا سيما مدينة دونيتسك.

واعتبر الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن استخدام قوات كييف للقنابل العنقودية يعني أن الجيش الأوكراني قد وضع لنفسه هدف قتل أكبر عدد من المدنيين.

موسكو: قرار واشنطن بنقل قنابل عنقودية لكييف دليل ضعف ويأس بعد فشل الهجوم المضاد

من ناحية أخرى، حملت موسكو واشنطن مسؤولية مقتل المدنيين المتوقع بعد نقل ذخائر عنقودية لنظام كييف، مؤكدة أن هذا التطور "ناتج عن يأس ويمثل دليل ضعف، على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار الإدارة الأمريكية بتزويد نظام كييف بهذه الذخائر المحرمة بأنه "مظهر صارخ آخر لمسار الولايات المتحدة العدواني المناهض لروسيا، والهادف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان".

واعتبرت المتحدثة أنها "محاولة خسيسة لإبقاء السلطة الأوكرانية الحالية على قيد الحياة، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين"، مؤكدة أن تعهد كييف بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين "لا قيمة له".

وأضافت الدبلوماسية أن "واشنطن تدرك جيدا أن "وعود" الأوكرونازيين باستخدام هذه الأسلحة العشوائية "بعناية" و"مسؤولية"لا قيمة لها، كما حدث في كل مرة تم فيها نقل المزيد من أنظمة أسلحة الولايات المتحدة والناتو الفتاكة إلى أوكرانيا. هدف هذه الأسلحة هو المدنيين".