أوكرانيا تتعهد بعدم استخدام الذخائر العنقودية في روسيا

تعهد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بعدم استخدام الذخائر العنقودية في روسيا، مرحبًا بقرار الولايات المتحدة بإرسال تلك الذخائر إلى كييف.

وقال إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مضيفا أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها.

كما كتب ريزنيكوف على تويتر "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا وإنقاذ أرواح شعبنا"، مضيفاً "ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دوليا. لن تُستخدم هذه الذخائر في أراضي روسيا المعترف بها رسميا".

وقال ريزنيكوف إن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية في المناطق الحضرية وسيستخدمها فقط "لاختراق دفاعات العدو".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها في هجومها المضاد على قوات روسيا.

كما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الخطوة الأمريكية لاقت مقاومة من حلفاء لم يتقبلوها.

في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة CNN، أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

إلا أن واشنطن طمأنت بحصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين، مؤكدة أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو "الصواب".

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

روسيا تتعهد بالرد

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم السبت، إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال، وسترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية، وقد يناقش مجلس الاتحاد الروسيالوضع.

وأشار النائب الروسي، حسبما أوردت المتحدثة باسمه: "القنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي (اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008)، لم تصادق روسيا والولايات المتحدة على هذه الاتفاقية. بدأت الذخائر التقليدية في الولايات المتحدة في النفاذ. سيعاني السكان المدنيون من استخدام القنابل العنقودية".

وبحسب تصريحات النائب، فإن هذا هو "أسلوب إرهابي في القتال"، ويقول في البيان: "سترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية (وسيتم تدمير مستودعات العدو التي تحتوي على الذخائر العنقودية)".

وأضاف بونداريف: "حماية مواطني روسيا تعد أولوية للسلطات الحكومية الروسية، وعند استخدام القنابل العنقودية من قبل أوكرانيا، يمكن أن يناقش مجلس الفيدرالية الروسي هذا الموضوع".

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