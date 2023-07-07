إصابة شخصين في تصادم دراجة نارية بسيارة في القليوبية

تعرض شخصان للاصابة ، إثر حادث تصادم بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، كانوا بستقلان دراجة نارية اصطدمت بسيارة بالطريق، جرى نقل المصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة شخصان في حادث تصادم بقها في القليوبية

وقد دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من أحمد جمال، وأحمد محمد خطاب، إثر استقلالهم دراجة نارية اصطدمت بسيارة بطريق الرشاح، جرى نقل المصابين لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين أحداهما كان يذهب بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها، وحدث تلك الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين باصطدام سيارتين

لقي شخص حتفه وأصيب 2 آخرين ، إثر أصطدام سيارتين ملاكى، واشتعال النيران فى إحداهما بطريق الإسكندرية الصحراوى، تم نقل الجثمان والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات المرور ، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج ووضع الجثة في المشرحة.

طالبة بالثانوية العامة تنهي حياتها بمحافظة الدقهلية

أنهت طالبة بالثانوية العامة في حياتها، بمحافظة الدقهلية، حيث تناولت حبة الغلة السامة، بسبب معاناتها من ضغوط الامتحانات، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع طالبة بالثانوية العامة بعد تناولها حبة الغلة السامة، وذلك بقرية الروضة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل؛ ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع ش.م.ع. 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة دميرة الثانوية، ومقيمة بقرية الروضة بمركز طلخا، وذلك بعد تناولها حبة الغلة السامة لمرورها بأزمة نفسية نتيجة ضغوط الامتحانات.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخيم الحزن علي أسرة الطالبة مؤكدين تفوقها دراسيا وأنها عادت من امتحان الإنجليزي غير راضية عن إجاباتها وأكدت أنها لم تتمكن من الحل.