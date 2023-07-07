إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

شهدت قرية مزاتا دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات المصاهرة نتج عنها إصابة 3 أشخاص برش خرطوش متفرق بالجسم تعدى عليهم عامل زراعي بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابتهم عقب تعديهم عليه بالضرب وإصابته بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفيي سوهاج الجامعي والتعليمي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاجأ إخطارًا من العميد، رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية مزاتا دائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كل طرف أول "محمود . ع . م"، 32 سنة، عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر و"منصور . أ . ع"، 34 سنة، عامل زراعي، مصابًا برش خرطوش بالبطن وسلوى . ع . م"، 45 سنة، ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثانٍ "المدثر . ع . أ"، 47 سنة، عامل زراعي، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى سوهاج التعليمي الطرفان يقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وأفادا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من نجلة الطرف الثاني.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.