إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين جروح متفرقة بالجسد، واشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات، وغيرها من الإصابات، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

كان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس بانقلاب سيارة ربع نقل، على رافد الطريق الدولي الساحلي قبل مدخل مدينة بلطيم نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي.

وجرى رفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي للدرجة القصوى للتعامل مع المصابين في الحادث حيث جرى الدفع بالفرق الطبية لاستقبال وفحص المصابين داخل استقبال المستشفى.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة " أ.م ا.م.ا"، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و" م.ا.م"، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"ع.ط.س.ا"، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متفرقة بالجسد، و"ع.م.ع.ط"، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متفرقة بالجسد، و"م.ا.ز"، 20 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسد، و"م.ص.ش"، 21 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و"م.م.ا"، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و"ع.م.ا. م"، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"إ.م.ع"، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.