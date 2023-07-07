إبراهيم عادل: لقب "خليفة محمد صلاح" يحفزني للتألق

أعرب إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الأولمبي، عن سعادته بوصفه خليفة النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الأول والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.



وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي: "صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خليفته، لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطوري، وأنا وزملائي فى المنتخب الأولمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم.

وتابع: "نركز جيدا في تحقيق هذا الحلم، أحرزنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد وهدفنا الحالي العودة بالكأس، كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم".

وأردف: "نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة في إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود فى زملائي، نمتلك جهازا فنيا متكاملا ومتجانسا يقوده باحترافية محمد بركات المشرف العام، وكل التقدير للمدرب العالمي ميكالي وكل أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي".

ميكالي: أعلم قيمة مواهب المغرب وقادرون على تحقيق اللقب

على جانب آخر قال البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز و التتويج بالبطولة ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري و التتويج بالبطولة.

وتابع ميكالى قائلا : سعيد بالتواجد بينكم ، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا ، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة ، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس ، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي ، وندرك قيمة المواهب المغربية ، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة.