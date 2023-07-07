محمد صلاح توعد تريزيجيه بعد الخسارة بالسبعة من أستون فيلا

كشف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق نادي طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، كواليس الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح في المواجهة التي جمعت بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

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انتهت مباراة أستون فيلا بالفوز بسبعة أهداف مقابل هدفين على فريق نادي ليفربول، وخلال اللقاء التقطت الكاميرات حوار خاض بين محمد صلاح نجم الريدز ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الفيلانز.

تريزيجيه يكشف عن الحوار مع محمد صلاح في مباراة أستون فيلا

كشف تريزيجيه كواليس حديثه مع محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الريدز أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي، وذلك في تصريحات تلفزيونية في الساعات الاولى من اليوم الجمعه.

وقال تريزيجيه محمد صلاح توعدني مازحًا بعد فوز أستون فيلا على ليفربول 7-2، وقال لي "يا ابن اللذينة كفاية.. طب لما الماتش يخلص".

وقال تريزيجيه في سياق أخر، بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 حبست نفسى لمدة أسبوع فى غرفتى، فقد كان حلمى حينها ان أحصد جائزة أفضل لاعب فى البطولة ولكن خرجنا من البطولة مبكراً، والحمد لله بعدها انتقلت لنادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

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