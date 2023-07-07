وفاة الفنانة العراقية أمل عباس بسبب تسمم

توفيت الفنانة العراقية أمل عباس في صباح اليوم عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن الصحفي نايف الشمري الخبر ونشر فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقال إن ابن الفنانة أمل عباس اتصل به وأخبره بوافاة والدته، موضحا أنها أصيبت بوعكة صحية قبل أيام ودخلت المستشفى بسبب تسمم في الكبد وعانت من غيبوبة وتوفيت موت سريري قبل 4 أو 5 أيام كانت وفاة إكلينيكية، وقبل قليل أعلن الدكتور وفاتها رسميا.

وتقام جنازة أمل عباس عقب صلاة عصر اليوم في الكويت.

نبذة عن أمل عباس

بدأت أمل عباس حياتها الفنية في الكويت العام 1984 في "أوبريت سندريلا" وبعدها قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، وشاركت في كل من الحادث وحكايات من التراث الشعبي ورقية وسبيكة وزوجة بالكمبيوتر وزوجة تحت التمرين وسيدي الرجل لا والطماعون وللحياة بقية، وغيرها.

وكانت مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور حكيمة إلى جانب الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا والفنان خالد النفيسي، من أحد أهم المحطات في حياتها الفنية.

وتوقفت عن العمل في عام 2017 بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث إنها كانت تعاني من مرض خطير بالقلب.