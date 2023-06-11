إساءة نضال الأحمدية للسوريين تشعل النيران.. فنان شهير يصفها بالمعتوهة وسوري يقصف جبهتها

احتلت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حديث السوشيال ميديا بعد أزمة إساءتها لبائع سوري من اللاجئين، يعمل بأحد المطاعم في لبنان، وجاء ذلك بعد انزعاجها منه بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها، إلى أن تطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسبما صرحت.

معتصم النهار يوبخ نضال الأحمدية بتصريحات نارية بعد إسائتها للسوريين: معتوهة

وسرعان ما خرج الفنان السوري معتصم النهار عن صمته ليهاجم نضال الأحمدية عقب إساءتها للاجئين السوريين المقيمين في لبنان، مدافعًا عن البائع السوري، وجاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

نضال الأحمدية ومعتصم النهار

وكتب معتصم النهار: "عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة".

معتصم النهار عبر تويتر

شربل مرعب ردًا على تغريدة معتصم النهار: التعميم جريمة بحق الجميع

وأعاد الفنان شربل مرعب تغريدة الفنان معتصم النهار مُعلقًا: "مش كل اللاجئين مجرمين .. مش كل السوريين مش مثقّفين .. مش كل اللبنانية زعران .. مش كل المسلمين رجعيّين .. مش كل المسيحيين فلتانين .. الأفعال والآراء بتخصّ الإنسان هوي نفسو وما بتمثّل شعوب، والتعميم جريمة بحق الجميع".

شربل مرعب عبر تويتر

إيقاف حسابي نضال الأحمدية على تويتر وإنستجرام

وفي السياق ذاته، أوقفت منصتا "تويتر" و"إنستجرام" حسابي الإعلامية نضال الأحمدية، بعد ساعات على تصريحاتها العـنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ومن المتوقع أنه تم إيقاف حساباتها جراء حملة بلاغـات تعرضت لها من المستخدمـين السوريين، على خلفية تصريحاتها، حيث لاحـظ ناشطون عند محاولتهم الدخول إلى حساب الأحمدية في تويتر، ظهور عبارة "الحساب موقوف"، إضافـة إلى تنويه، تضمن: "يعمل تويتر على توقيف الحسابات التي تنتهك قوانينه".

إيقاف حساب نضال الأحمدية على تويتر وانستجرام

سوري يوجه رسالة صادمة لنضال الأحمدية بعد تصريحاتها العنصرية ضد السوريين

على صعيد آخر، نشرت نضال الأحدمدية رسالة صوتية من شاب سوري كان قد وجهها إليها بعد تصريحاتها الأخيرة عن السوريين، وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لموقع مجلتها "الجرس" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت رسالة السوري كالآتي: "وأخيرًا توحدوا السوريين، ياريتك من زمان طالعة بمقابلة وعم بتقولي ما بيعرف الشوكولا مو انتي قدرتي بالبساطة دي توحدي شعب كامل ما قدرت لا رياضة توحده ولا دين حتى الزلزال ما قدر يوحد الشعب السوري، النعارضة ينزعجوا اذا كان حدا ساعد المتضررين، بشكرك شكرًا ل الك انك قدرتي بهالبساطة توحدينا، شكرًا كلك ذوق".