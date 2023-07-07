ميمي عبد الرازق: نسعى للحفاظ على المركز الخامس فى الدورى

بعد تخطى المصرى الحدود فى الكأس

أكد الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى للنادى المصرى أن الفريق لديه مباراة هامة أمام فاركو الأحد القادم فى الدورى ونستعد لها بقوة وبدون راحة لأن الوقت ضيق للغاية ونسعى للفوز بها للحفاظ على وجودنا فى المركز الخامس وهذا هو الأهم حاليا ولكل مباراة حديثها ونركز حاليا على اللعب خطوة بخطوة حتى ننهى المسابقات المشاركين فيها بشكل سليم ومرض لنا وللجماهير ومجلس الإدارة.

وأعرب "عبد الرازق" عن سعادته بالفوز قائلا : لعبنا أمام فريق عنيد لم يعد له طموح فى مسابقة الدورى الممتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ولذلك كافح لاعبوه وأدوا مباراة جيدة وتمكنوا من التقدم علينا مرتين ، والحمد لله أننا تمكنا من الفوز بعد أوقاتا عصيبة مرت علينا ودائما تكون مباريات الكأس لها طابع معين ومفاجآت ، ولذلك أشكر اللاعبين على الأداء الذى كان مهتزا لبعض الفترات نظرا لتتابع المباريات وعالجنا بعض الأخطاء وقمنا بتغيير الخطة واللاعبين أكثر من مرة حتى وفقنا الله للفوز ، والجميع شاهد تألق اللاعب فرانك إيتوجا الذى أحرز هدف الفوز وكان لا يلعب رغم إمكانياته الكبيرة وإن شاء الله سيكون له دور كبير فى القادم .

وقد تخطى النادى المصرى فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بعد ماراثون طويل إستمر مدة 120 دقيقة وتكمن من الوصول لدور الثمانية وفى إنتظار المتأهل من مواجهة الأهلي والداخلية في آخر مباريات دور الـ 16 .