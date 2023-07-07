"ثريدز" يلتهم العصفور الأزرق في ساعات.. فيديو

أطلق مارك زوكربيرج، الرئيس التفيذي لشركة ميتا، التطبيق الجديد تحت اسم "ثريدز"، ويعتبر عنوان لمنافسة شرسة مع "تويتر".

نجحت المرحلة الأولى من الهجوم على العصفور الأزرق، كما أن هناك أرقاما تحمس المستثمرين على إغلاق "تويتر" وتحويل وجهتهم إلى صفوف "ثريدز".

ويشبه تطبيق "ثريدز" منصة "تويتر" وهو متاح في أكثر من مائة دولة، ويمتلك مميزات تتفوق على تفصيلات معينة فهو يتيح وضع منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف، أما روابط المقاطع المصورة فتتيح تحويل مدة تصل إلى 5 دقائق، ويمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

وتمتاز هذه المنصة عن التطبيقات المنافسة السابقة بأنها تمتلك قاعدة مستخدمين مليارية وهذا بفضل "إنستجرام"، لأن خدمة "ثريدز" جزء من المنصة؛ أي أن أكثر من ملياري متابع مآلهم أن تصلهم العدوى التكنولوجية ويحمل "ثريدز"، وعيبه الوحيد أن خاصية التحميل على سطح المكتب لم تتوفر بعد.

30 مليون مشترك في ثريدز خلال 24 ساعة

وأطلق تطبيق ثريدز وقد تجاوز عدد المشتركين فيه 10 ملايين خلال الساعات الأولى، وأكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، أن عدد المشتركين في التطبيق وصل إلى 30 مليون في وقت لاحق.

ومن خلال “Threads”، يتمكن ميتا من التنافس مع منافسي تويتر الآخرين، مثل “Bluesky”، الذي لا يزال يتطلب رموز دعوة للاشتراك فيه.

يتوفر التطبيق على مستوى عالمي باستثناء أوروبا، ويعكس وتيرة الاشتراك السريعة قدرة Meta على النمو بشكل كبير. وفي احتفالية بهذه المناسبة، قام زوكربيرج بالتغريد لأول مرة منذ فترة طويلة، مع صورة من مواجهة الرجل العنكبوت الكلاسيكية، وأضاف أن عدد المشتركين في Threads بلغ 10 ملايين في سبع ساعات.

يجري إدارة “Threads” بقوة من قبل “Instagram” وهو مبني على نفس النظام الأساسي، مما يمنح ميتا طريقة فعالة للإعلان عنه. ويتم تصميم “Threads” للتوافق مع “Twitter” ومنافسين آخرين مثل “Mastodon”، الذي يستخدم بروتوكول ActivityPub ويعرف بالـ "Fediverse".

حتى الآن فقط المستخدمون الذين تم التحقق منهم على Instagram (وليس Facebook) حصلوا على الشارة الزرقاء على المواضيع. على الرغم من صعوبة الحصول على التحقق من Instagram، إلا أنه يتم إجراؤه إلى حد كبير من قبل المؤثرين والمبدعين. ولكن يتم وضع المواضيع كموقع مناقشة ومن المحتمل أن تركز على الأخبار (إذا كانت للتنافس مع Twitter)، لذلك قد يكون من المنطقي السماح لمستخدمي Facebook الذين تم التحقق منهم أيضًا بالتحقق من صحتها على سلاسل الرسائل - أو إنشاء نظام تحقق جديد تمامًا.