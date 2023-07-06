تطبيق Thread الجديد.. تويتر يهدد بمقاضاة ميتا

يهدد Twitter بمقاضاة Meta على تطبيق Thread الجديد.

اتهم المحامي الشخصي لـ Elon Musk Meta باستخدام أسرار Twitter التجارية والموظفين السابقين لبناء التطبيق.

كشفت Meta النقاب عن تطبيق يسمى Thread لمنافسة Twitter، يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن بديل لمنصة الوسائط الاجتماعية التي يملكها - والتي يتم تغييرها بشكل متكرر - من قبل Elon Musk.

Twitter ليس سعيدًا تمامًا بتطبيق Meta Thread، وهو شقيق Instagram جديد قائم على النص. كما ذكرت سيمافور، هدد موقع تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta، متهمًا إياها بسرقة موظفين سابقين واختلاس الأسرار التجارية والملكية الفكرية بشكل غير قانوني.

كتب أليكس سبيرو، المحامي الشخصي لإيلون ماسك، في رسالة إلى ميتا: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية بصرامة، ويطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على تويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، “يحتفظ Twitter بجميع الحقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في طلب التعويضات المدنية والتعويضات الزجرية من دون إشعار آخر لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيتها الفكرية بواسطة Meta”.



يدعى سبيرو، الذي يتصرف نيابة عن شركة X Corp الأم في Twitter، أن Meta وظفت العشرات من موظفي Twitter السابقين خلال العام الماضي، وادعى أن الشركة "عمدت إلى تكليفهم بالعمل على المواضيع" بقصد محدد أنهم يستخدمون أسرار Twitter التجارية وغيرها من الملكية الفكرية من أجل تسريع تطوير تطبيق Meta المنافس "، وقال إن هذا ينتهك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية وكذلك التزامات هؤلاء الموظفين تجاه صاحب العمل السابق، بالإضافة إلى ذلك، قال سبيرو إن Meta محظور من كشط بيانات Twitter المتعلقة بمن يتابعه.

ودحض ميتا مزاعم سبيرو، كتب آندي ستون، مدير اتصالات Meta، عن (في أي مكان آخر؟) المواضيع: "لا أحد في فريق هندسة الخيوط هو موظف سابق في Twitter - هذا ليس شيئًا".

في الوقت الحالي ، يحتاج مستخدمو سلاسل الرسائل إلى الاشتراك في التطبيق باستخدام ملف تعريف Instagram الخاص بهم، إنها عملية سهلة ساعدت Meta على تسجيل عشرات الملايين من المستخدمين بسرعة، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إن 30 مليون شخص قد انضموا إلى Thread بحلول صباح يوم الخميس، بعد 12 ساعة من بدء تشغيل التطبيق.