ضبط موظفين سرقا 42 مليون جنيه من محل عملهما

تمكنت ضباط مباحث مديرية أمن الغربية من ضبط شخصين، متهمين بالاستيلاء على 42 مليون جنيه ومحكوم عليهما بالسجن 3 سنوات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمين، مقيمين محافظة البحيرة، واستوليا على مبالغ مالية كبيرة تخطت الـ 42 مليون جنيه قيمة أدوية طبية خاصة بشركة، إبان عملهما بالشركة.

وتابعت التحريات أن المجرمين هربا من محافظة البحيرة، إلى إحدي المناطق بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة بوزارة الداخلية ملابسات، منشورًا عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ادَّعاء صاحبة الحساب، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، سابقة قيام والدها بالتعدى على والدتها بالسب والضرب عقب انفصالهما وإطلاقه للنار صوبها بواسطة سلاح نارى كان بحوزته، وإحداث إصابتها، وذلك لإرغامها على الزواج منه مرة أخرى، كما زعمت قيامه بتحرير المحاضر الكيدية ضدها وتهديدها بالقتل.

بالفحص وسؤال الشاكية، تبيَّن أنها مقيمة حاليًّا طرف والدتها بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وقررت بوجود خلافات أسرية سابقة بين والدها ووالدتها وأنها عانت خلال الفترة السابقة بمرض نفسى بسبب تلك الخلافات الأسرية وأضافت بقيامها بنشر التعليق المُشار إليه لقيام والدها بغلق المحل الذى كان تحت إدارة والدتها وعدم قيامها هى ووالدتها بتحرير ثمة محاضر ضد والدها فى هذا الشأن.