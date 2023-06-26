إحالة عصابة سرقة العيادات بمصر القديمة للمحاكمة

أمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالة سيدتين للمحاكمة الجنائية كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة في منطقة مصر القديمة.

أجهزة وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيبة بإحدى المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها "مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومي - كارت فيزا" ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".

تشكيل عصابي

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من باقي المضبوطات بإلقائها بالطريق العام، واعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب " المغافلة "، وأمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة مقيم بالقليوبية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.