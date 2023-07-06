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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسين الشحات يشكر الخطيب وعائلته أبرز الداعمين فى مشواره مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

وجَّه حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى الكثير من رسائل الشكر، بدأها بمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني وجميع منظومة الكرة بالنادي على دعمها ومساندتها له. 

 

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حسين الشحات يوجه رسائل شكر لجماهير الأهلي:

كما بعث برسالة شكر إلى جماهير الأهلي والتي أكد أنه لا يستطيع أن يفي بحقها لمساندتها للفريق بشكل عام وتدعيمها له بشكل شخصي في الفترة الماضية. 

اختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر إلى زملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم بمثابة أخوة لا زملاء داخل الفريق، وأنه سعيد بالبقاء معهم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، كما وجَّه أيضًا رسالة شكر إلى جميع أفراد عائلته.

 تحدَّث الشحات عن تحديات المرحلة المقبلة قائلًا: «عازمون على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد غيابه موسمين عن النادي، وأرغب في الوصول إلى ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية مع الأهلي»، وأرجع لاعب الأهلي ثبات مستوى الفريق إلى الجدية والتركيز في التدريبات وتجديد دوافع اللاعبين بصورة مستمرة والجهود التي يبذلها الجهاز الفني. 

 توصل حسين الشحات إلى اتفاق مع الأهلي للتوقيع على عقد جديد لمدة 3 مواسم قادمة ليغلق بشكل تام ملف الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

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