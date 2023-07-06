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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد ريعو أول صفقات بتروجيت بدوري المحترفين

نادي بتروجيت
نادي بتروجيت

حصلت ادارة التعاقدات بنادي بتروجيت بقيادة سيد عيد المدير الفني للفريق على توقيع محمد ريعو نجم الإنتاج الحربي والسكة الحديد رسميا.

 

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ويعد محمد ريعو  أول صفقات فريق الكرة الاول بنادي بتروجيت لدعم صفوفه استعدادا للموسم الرياضي القادم بدوري المحترفين .

 

نادى بتروجيت

 

وانتقل ريعو لبتروجيت عن طريق ميدو حماية الله وكيل اللاعب قادما من صفوف الإنتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي العسكري بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع محمد ريعو للنادي البترولي لمدة ثلاثة مواسم قادمة بعدما نجح سيد عيد في إقناعه بالانضمام لفريقه في الموسم القادم و يعرف سيد عيد قدرات اللاعب بشكل جيد حيث تدرب تحت يده في بداية الموسم المنقضي حينما كان سيد عيد مديرا فنيا للانتاج الحربي.

محمد ريعو

 

محمد ريعو 

محمد ريعو من مواليد 1996 وبدأ مسيرته مع كرة القدم بمركز شباب الجزيرة ثم لعب لنادي الجونة قبل أن ينضم السكة الحديد الذي شهد نجوميته على مدار خمس مواسم وقدم معه مستوي جيد ومن السكة الحديد انتقال الي صفوف الإنتاج الحربي ويجيد ريعو اللعب في مراكز الجناح وصانع الالعاب ورأس الحربة.

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