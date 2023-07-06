مصرع ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

لفظت الطفلة أميرة ابنة وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، أنفاسها الأخيرة، في حادث دهس، أسفل عجلات سيارة، بمنطقة الساحل الشمالي.

وتبلغ الضحية وابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان 14 سنة، وفاضت روحا إلى بارئها، في المستشفى بعد فشل محاولات علاجها بالمستشفى على مدار أسبوع كامل.

تفاصيل الواقعة

ترجح أحداث الواقعة، إلى يوم 28 يونيو الماضي، عندما تعرضت الطفلة أميرة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان للدهس أسفل عجلات سيارة كلوب كار.

وجرى نقلة الطفلة أميرة إلى المستشفى، في حالة خطرة، وتقرر إجراء عدة عمليات جراحية لها على مدار أسبوع كامل، لتعرضها لعدة إصابات في منطقة الرأس، وإصابات متفرقة بالجسد ونزيف بالمخ، ولكن فشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كامل.

وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة.