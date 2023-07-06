عاجل
لحظة اختطاف شاب فلسطيني قرب جامعة القدس .. فيديو مصرع ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان في الساحل الشمالي
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

أميرة وليد محمود ابنة مدير
أميرة وليد محمود ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان

لفظت الطفلة أميرة ابنة وليد محمود مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، أنفاسها الأخيرة، في حادث دهس، أسفل عجلات سيارة، بمنطقة الساحل الشمالي.

 

txt

حادث تصادم ينتهي بإصابة شخص على طريق السويس الصحراوي

txt

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

وتبلغ الضحية وابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان 14 سنة، وفاضت روحا إلى بارئها، في المستشفى بعد فشل محاولات علاجها بالمستشفى على مدار أسبوع كامل.

 

تفاصيل الواقعة

ترجح أحداث الواقعة، إلى  يوم 28 يونيو الماضي، عندما تعرضت الطفلة أميرة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان للدهس أسفل عجلات سيارة كلوب كار.

 

وجرى نقلة الطفلة أميرة إلى المستشفى، في حالة خطرة، وتقرر إجراء عدة عمليات جراحية لها على مدار أسبوع كامل، لتعرضها لعدة إصابات في منطقة الرأس، وإصابات متفرقة بالجسد ونزيف بالمخ، ولكن فشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كامل.

 

وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة.

مواد متعلقة

إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

حادث تصادم ينهي حياة شاب على طريق جمصة الدولي

تشييع جثمان الضحية الثانية في حادث التصادم بالشرقية

حادث مدينتي .. لا أحد فوق القانون والإعدام عقوبة محتملة (فيديو)

كشف بأسماء المصابين والضحايا في حادث أسوان اليوم

حادث دهس بمقاطعة كيبك الكندية وإصابات خطيرة
الجريدة الورقية