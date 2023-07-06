فوز فيلم 100 متر لطلاب إعلام CIC بجائزة "مهرجان الجزائر"

أعلنت الدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة إعلام الكلية الكندية الدولية CIC فوز فيلم "100 متر" لمشروع تخرج الطلاب بقسم الإعلام المسموع والمرئي بجائزة لجنة التحكيم الرسمية لأفضل فيلم في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر، حيث تم الإعلان عن الجوائز على الصفحة الرسمية للمهرجان.



وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي، عميد إعلام CIC، أنه تم ترشيح الفيلم في فئة الأفلام الوثائقية وصنف من ضمن 8 أفلام وثائقية في مهرجان أفلام الطلاب الدولي بالولايات المتحدة المريكية، حيث تم اختياره ما بين 13868 فيلم ليكون ممثل لمصر في مسابقة الأفلام الوثائقية.

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وتم إعلان الجوائز من خلال حفل أقيم بنوجيرسي بالولايات المتحدة، حيث ناقش فيلم 100 متر أسباب غرق الغواصين في منطقة "البلو هول" بمدينة دهب جنوب سيناء، وأشهر القصص والأساطير حول البلو هول.

والعمل تصوير وإخراج سيف عبدالعزيز، ومونتاج سيف عبدالعزيز محمد سالم، ومساعدين إخراج نورا هاني وإسراء جلال، وحصل الفيلم "مشاهد مشافش حاجة" على جائزة تنويه لجنة التحكيم في مهرجان أفلام الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يناقش الفيلم مراحل إنتاج المؤثرات البصرية في صناعة السينما في مصر والعالم، وسلط الضوء على الصناعة في مصر وأعمال المصريين في الخارج.

يذكر أنه تم اختيار فيلم 100 متر أيضا للمشاركة في مهرجان لأفلام الطلاب في روسيا والتي سيتم إعلان جوائزه في أغسطس القادم، والفيلمين من إشراف المخرجة الدكتورة لمياء سمير، وأستاذه رانيا النحاس، المدرس المساعد بإعلام CIC.

