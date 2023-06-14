صرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف 600 الف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مايو علي مستوي المحافظه وعددهم 1454 أسره، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهليه وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حالة الصرف نقداً حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون، والمشروعات الصغيره يتم شراء البضاعة للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه تم ايضا تقديم المساعدات الانسانية اللازمة لعدد 15 حالة تنوعت ما بين مساعدات زواج وتقديم اجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين، وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظه والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية .

وثمن دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية على دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة ، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيره ، أو الحالات الملحة ، أو حالات الزواج .