قطاع النسيج فى ثوبه الجديد

الماكينات دارت والإنتاج فى الطريق

قريبًا.. تشغيل رسمى لمصنع غزل (4) بالمحلة وبدء خطة التسويق الخارجى

يترقب الجميع بدء قطف ثمار المشروع القومى لتطوير قطاع الغزل والنسيج حيث انه من المقرر ان يشهد شهر يوليو التشغيل الرسمى لمنصع غزل(4) بشركة غزل المحلة باعتباره باكورة المصانع التى تم الانتهاء من عملية تطويرها وتركيب الماكينات الجديدة بها وبدأ التشغيل التجريبى لها مطلع شهر يونية.

حيث شهدت محافظة الغربية احد اهم الاحداث بها فى يوم 3يونيه 2023 حيث تم التشغيل التجريبى لمصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك استعدادا لافتتاح المصانع الجديدة للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ومع انطلاق صوت الماكينات فى هذا اليوم فان خطوة هامة من خطوات تنفيذ المشروع القومى لتطويرقطاع الغزل والنسيج تكون قد بدأت بما يعنى ان هناك خطوات اخرى سبقت والتى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائى مرورا بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.

ارتفاع تكلفة التطوير إلى 31 مليار جنيه وسداد أقساط القروض من عائد التصدير

وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أنه من المقرر الافتتاح الرسمى للمصنع فى يوليو القادم كما كشف عن افتتاح ثلاثة مصانع ضمن المشروع القومى لتطوير الغزل والنسيج فى عام 2024 تشمل مصنع غزل( 1) بالمحلة الكبرى ومصنع كفر الدوار ومصنع دمياط.

وكشف الوزير أن ارتفاع تكلفة مشروع التطوير ارتبط بتغيير سعر الصرف حيث تجاوزت تكلفة التطوير31 مليار جنيه، وأشار إلى أن استهداف التصدير للسوق الخارجى خاصة من منتجات مصنع (4) بالمحلة الكبرى ضرورة حتى نتمكن من سداد أقساط القرض الذى تم الحصول عليه باليورو للمساهمة فى تمويل مشروع التطوير.

مشروع التطوير شمل دراسات عديدة لموقع الإنتاج منها إعادة رصف الطرق المؤدية إلى الشركة وفتح محاور جديدة تربط الشركة بالمحور الجديد خارج المدينة، ومراجعة الدراسات المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية استعدادا للتعامل مع الإنتاج الجديد، وما يحتاجه من دخول مستلزمات صناعة ومواد خام.

بالاضافة إلى تدريب العاملين وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

وتمثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالى المشروع.

وسعيا لتدبير التمويل اللازم للإنفاق على مشروع التطوير الذى تتجاوز تكلفته 31 مليار جنيه، تم الحصول على قرض معبرى من بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتوقيع قرض دولى من مؤسستى Serv و Sace بقيمة 540 مليون يورو لتمويل شراء الآلات الحديثة، إلى جانب توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستغلال بعض الأراضى المملوكة للقابضة وشركاتها بقيمة 10 مليارات جنيه، كما تم تحصيل 232.5 مليون جنيه من بيع الخردة والهدم والأنقاض فى مزادات علنية، إلى جانب التخلص من مخزون راكد بقيمة 265 مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لسداد القرض الذى تم الحصول عليه للمعاونة فى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج وقيمته 540 مليون يورو.

وقال عصمت فى تصريحات صحفية إن القرض يسدد على 10سنوات منها عامان فترة سماح، ومن المقرر أن مصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى سيبدأ مع العام الثالث للتشغيل فى تحقيق أرباح وفى السنة الخامسة سوف يصل صافى الربح لمشروع التطوير 3مليارات جنيه.

واضاف أن الدراسة الخاصة بالتطوير قائمة على أساس تصدير من 65٪ إلى 70٪ من المنتجات.

مؤكدا أن الجاهزية لسداد ما يخص القرض ستكون بعد عامين هى فترة السماح فى القرض، وهى نفس الفترة التى سيكون المصنع فيها جاهزا للتصدير على أن تبدأ الأقساط فى السنة التى تحقق فيها فائض.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التسويق موجودة ومتدرجة لكامل مشروع تطوير الغزل والنسيج حيث تشمل تصدير جزء من القطن وجزء من منتجات مرحلة التجهيز فضلا عن جزء منتج نهائى وقال بأن مصنع غزل 4 يشمل قطاع صيانة كامل لتوفير أفضل عناصر الصيانة للآلات والمعدات الموجودة كما أن التعاقد مع موردى الأجهزة يشمل فترة صيانة.

وفيما يخص مصنع «غزل 1» فهو يعد الأكبر فى العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) ويقام على مساحة 62.5 ألف متر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع نحو 30 طن غزل رفيع بالإضافة إلى حوالى 25 طن غزل سميك يوميا، اما مصنع غزل «4» فهو يقام على مساحة 24.6 ألف متر، ويحتوى على 71.8 ألف مردن بطاقة إنتاجية 13.5 طن غزل يوميًا، ومصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر بعدد 52.2 ألف مردن وبطاقة إنتاجية 15.6 طن غزل يوميا.

وتضم خطة التطوير ايضا مجمع التحضيرات والنسيج والصباغة، و يقام على مساحة 38 ألف متر مربع بطاقة إنتاج يومية 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة، بالإضافة إلى مصنع تحضيرات نسيج كامل، يضم مصنعين لتحضيرات النسيج ومصنع للنسيج يحتوى على 548 نول نسيج ومصنع للصباغة والتجهيز، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع للتفصيل مكون من 5 صالات إنتاج للوبرة والملاية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.

إلى جانب مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج، وشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع غزل شبين الكوم، ومجمع حلوان للغزل والنسيج.

ووفقًا لبيانات وزارة قطاع الاعمال العام فانه من المتوقع مضاعفة حجم الانتاج لنحو 4 مرات بعد الانتهاء من خطة التطوير، ومن المقرر تصدير نحو 75% من الإنتاج الجديد إلى الأسواق الخارجية.

كما تشمل خطة التطوير مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة فى إطار تنفيذ خطة التطوير.

وضمن خطة التطوير كان تسويق المنتجات الخاصة بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج تحت العلامة التجارية الجديدة «nit» للمنتجات المتميزة من القطن المصرى بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية، كما تم إطلاق علامة أخرى باسم «MEHALLA» بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلى.