باريس سان جيرمان يتعاقد مع سكرينيار

أعلن باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد في فترة الميركاتو الصيفي .

ونشر حساب باريس سان جيرمان على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بخصوص تفاصيل الصفقة قائلا:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع ميلان شكرينيار لمدة خمسة مواسم قادمة.

أتم بيان باريس سان جيرمان :" المدافع السلوفاكي يرتبط بذلك مع النادي حتى 30 يونيو 2028 ".

وقد أعلن النادي الباريسي مساء أمس الأربعاء التعاقد مع الاسباني لويس إنريكي بدًا من الموسم الجديد خلفًا للراحل كريستوف جالتييه.

نشر حساب باريس سان جيرمان عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان رسمي بخصوص التعاقد مع مدرب البي آس جي قائلا:" يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربا لفريقه الأول.

المدرب الإسباني وقّع عقداً لمدة عامين باريس سان جيرمان

ومن المقرر ان يستمر باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتي عام صيف 2026.

يضع ناصر الخليفي آمال كبيرة على لويس أنريكي لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، ومن المقرر ان تدعم إدارة الفريق الباريسية بصفقات أعلي مستوي لتدعيم الفريق وصول الفريق منصات التتويج الأوروبية .

في سياق مٌتصل رحل العديد من اللاعبين الفريق من أبرزهم ليونيل ميسي و سيرجيو راموس عقب انتهاء تعاقدهم مع الفريق الباريسي .

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للظهور الأول مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، لخوض مرحلة جديدة في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

حسم نادى إنتر ميامي الأمريكي الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

الظهور الأول:

وتؤكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليونيل ميسي سيظهر للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد في 21 يوليو، خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي ضد كروز أزول بكأس الدوري، بين فريقين من الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

ويخوض إنتر ميامي مباراة مهمة في نصف نهائي الكأس أمام سينسيناتي يوم 23 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر.