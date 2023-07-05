رئيس باريس سان جيرمان يرد على رحيل مبابي مجانًا

علق ناصر الخليفي رئيس فريق نادي باريس سان جيرمان على الاخبار المتداولة برغبة كيليان مبابي مهاجم الفريق في الرحيل مجانًا في نهاية عقده نع فريق العاصمة، حيث الأكثر إثارة للجدل مؤخرًا في الشارع الرياضي العالمي.

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يرفض النجم الفرنسي كيليان مبابي التجديد لنادي باريس سان جيرمان، ويرغب في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، ويقترب من الانتقال لريال مدريد الإسباني.

مبابي يرغب في الرحيل والخليفي يرفض

اتفق مبابي مع فلورنتينو بيريز على الانتقال للميرنجي بعقد لمدة 4 مواسم مع أحقية التجديد لموسم رابع، لكن ناصر الخليفي رفض رحيل اللاعب، لكن لم يرضخ الفرنسي لمطالب رئيس نادية بالتجديد.

رفض مبابي التجديد وقرر الرحيل عن النادي بالمجان في نهاية عقده إذا لم يوافق ناصر الخليفي رئيس النادي على رحيله الآن، وهو ما علق عليه رئيس باريس سان جيرمان، وقال: "لا نريد مبابي أن يغادر بالمجان عام 2024".

ناصر الخليفي: لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم

وتابع: "موقفنا واضح.. إذا أراد كيليان البقاء فنحن نريده أن يبقى، لكنه يحتاج إلى توقيع عقد جديد، ولا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم مجانًا ، هذا مستحيل".

وأضاف الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "مبابي قال إنه لن يغادر مجانا، و إذا غير رأيه ، فهذا ليس خطأي".

يذكر أن ماركون رئيس فرنسا كان قد تدخل في وقت سابق في تجديد اللاعب مع العملاق الفرنسي، والآن ومع تبقى موسم على نهايته قال الرئيس الفرنسي أنه لا يريد رحيل مبابي وقد يتدخل مرة أخرى لعدم رحيل اللاعب.

وفي سياق أخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لـ كريستوفر جالتييه ، و وقع مدرب برشلونة السابق و المنتخب الإسباني على عقود لمدة 3 مواسم مع بطل الدوري الفرنسي، على أن تكون البداية من خلال معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي من خلاله سيلعب لقاء أمام نادي النصر السعودي في معسكر اليابان.

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