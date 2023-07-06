إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب سائق، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصل على الطريق الصحراوي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصل وإصابة سائقها على الطريق الصحراوي في فرشوط.

وبالفحص والانتقال تبين إصابة “أيمن محمد مرسي محمود، يبلغ من العمر 45 عامًا، مقيم في قوص، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصل على الطريق الصحراوي في فرشوط.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.