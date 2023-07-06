منظومة التأمين الصح الشامل تستهدف الأسرة بالكامل (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المواطن المصري يريد تلقي خدمة صحية بجودة عالية دزون أن يضطر إلى تحمل بشكل مباشر الانفاق من الجيب على تلقي هذه الخدمات، وأن يجد هذه الخدمة متوفرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة وفي غير ذلك بشكل منتظم، وكل ذلك يشير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

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منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تقديم خدمة علاجية لمستوى مرتفع للمواطن المصري

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري دون أن يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، فهي خدمة علاجية تكافلية تقوم على دفع اشتراك سنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية".

الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الإشتراك السنوي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الإشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم بالتأمين على الأسرة كاملة، لا على فرد واحد منها.