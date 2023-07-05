بسمة وهبة تطالب بتعديل قانون الرؤية .. الولاية التعليمية كارثة سنوية

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الصورة الصادمة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطفل ينام على كرسي في محكمة الأسرة، قائلة: "في زيه آلاف الأطفال، ومش هو لوحده في هذا الموقف".

وأضافت: "ممكن يكون والده ووالدته عندهم قضية رؤية أو قضية حضانة أو نفقة، هذه الصورة تمثل الفاتورة، وأتمنى من كل أب وأم قبل الزواج أن ينخرطوا في دورات تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج".

وتابعت: "كل واحد بيتجوز واحدة مش بيبقوا عارفين بعض، لأن الخطوبة فترة مزيفة، والفترة الحقيقية تبدأ بعد الزواج حيث يظهر الزوجان على حقيقتهما، ومن يدفع ثمن وفاتورة الطلاق هم الأطفال، ولا يمكن أن يكونوا أسوياء عندما يكبرون".

وواصلت: “في عِند بين المطلقين يدفع ثمنه الأطفال، مثل السيدة التي ذبحت ابنها وسلقته وأكلته، وهذا الأمر لا يحدث عند الحيوانات”، مواصلة: "أنا مصدومة مما يحدث في بعض الأسر".

تعديل الولاية التعليمية

وطالبت بتعديل بعض إجراءات النيابة الحسبية، قائلة: "لو أن لديّ طفل قاصر ويحتاج إلى نقود لظرف طارئ، يجب أن يتم تقديم طلب ويتم تقديمه بالمستندات حتى يتم الحصول على المبلغ، كما أن الولاية التعليمية معاناة وكارثة مع بداية كل سنة".

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "كل المشكلات التي نعاني منها سينتج عنها جيلا يدكر المجتمع كله، هناك آلاف حالات من هذه النوعية من المشكلات التي يدفع ثمنها الأطفال".

وتابعت: "في محكمة الأسرة، تحدث مهازل كثيرة، بخلاف المكان الذي يتم تحديه كي يرى الأب ابنه، حيث يأتي الأب بطرف والأم بطرف ويتشاجرون جميعا، وهنا يرى الأطفال هذه الأزمات فتبدأ العقلة تتكون في عقلهم".

وأكدت أن الفنانة منى زكي نجحت في تجسيد معاناة كل أم من الوصاية، مشددةً على أن مسلسل الوصاية يجب أن يكون نقطة تحول لتغيير الواقع، هناك الكثير من المشكلات والمهازل في محكمة الأسرة".