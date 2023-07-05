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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ماس كهربائي وراء نشوب حريق شقة 6 أكتوبر

حريق
حريق

بينت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية فى الطابق الثاني في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، أن ماسًا كهربائيًّا وراء نشوب الحريق. 

 

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تفاصيل حريق شقة اكتوبر

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، وإصابة شخصين بجروح طفيفة وتم إسعافهم بمكان البلاغ.

وفي وقت مسبق ؛ نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية  بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

السيطرة علي حريق فى سوق عين شمس

وفى سياق أخر نشب حريق فى سوق عين شمس مما أسفر عن التهام النيران محتويات 4 محال وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية  من السيطرة على الحريق  وتبين التهام النيران محتويات 4 محال لبيع لبيع الدواجن والبقالة والخضروات  وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبه جنائية وراء الواقعة وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران.

 

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