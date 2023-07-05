"اعتدال" يتصدى لـ7 ملايين محتوى متطرف ويغلق 1.5 ألف قناة إرهابية

شمرت المملكة العربية السعودية عن ساعديها، وكثفت الجهود لمحاربة الإرهاب، وجذوره من أفكار متطرفة، التي اتخذت الفضاء الإلكتروني مسرحًا لبث محتوى محرض على العنف.

وقال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، إنه نجح في إزالة أكثر من 7 ملايين "محتوى متطرف"، وإغلاق نحو 1554 "قناة متطرفة"؛ خلال الربع الثاني من عام 2023، بتعاون مع منصة "تليجرام".

وأوضح المركز، أن الفرق التابعة له، تمكنت من رصد النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة "تليغرام"؛ العائد لثلاثة تنظيمات إرهابية "القاعدة – هيئة تحرير الشام – وداعش".

المحتويات المتطرفة

وذكر مركز "اعتدال"، في بيان رسمي، أن تنظيم القاعدة الإرهابي، تصدر المحتويات المتطرفة التي تم حذفها، بما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف مليون محتوى متطرف، تم بثها على 535 قناة متطرفة، وجاء بعده تنظيم "هيئة تحرير الشام الإرهابي"، بأكثر من مليون و900 ألف محتوى متطرف، تم بثها على 403 قنوات، فيما تذيل تنظيم "داعش المتطرف" تلك التنظيمات، وذلك من خلال بثه لأكثر من مليون و700 ألف محتوى، تم نشرها على 616 قناة متطرفة.

وأشار "اعتدال" المركز الخاص بمكافحة التطرف، إلى أنه تم رصد نشاط عالٍ في بث المحتويات الإرهابية، وذلك يوم 18 أبريل؛ الذي صادف 27 رمضان؛ إذ بلغ ما تم بثه ذلك اليوم "615.506 محتويات متطرفة"، وإنشاء 81 قناة متطرفة.

وذكر المركز أن فريق الرصد، لاحظ كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة، وللمرة الأولى منذ فبراير 2022 حتى الآن، وذلك عبر بث "3.511.979 مليون" محتوى متطرف ونشرها عبر 535 قناة على منصة تليغرام.