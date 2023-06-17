السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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وفاة 25 شخصًا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مدرسة بأوغندا

الشرطة الأوغندية
الشرطة الأوغندية

 أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، أن مسلحين على صلة بتنظيم داعش أنهوا حياة 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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الشرطة الأوغندية:

 أضافت الشرطة، أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لداعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعًا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

 

 وقالت الشرطة على تويتر: "تم حتى الآن انتشال 25 جثمانًا من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضًا نقل 8 مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب.

 

 وتابعت أن جنودًا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وفي أبريل هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.

 

 وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.

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