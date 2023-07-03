صحة الشرقية تتابع عمل الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة ١٠٠ يوم صحة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك في يومها التاسع، والتي تم إطلاقها يوم الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة، والمتمركزة أمام شركة جرين لاند بمدينة منيا القمح، في حضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح.

وتأكد وكيل الوزارة، من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال إنتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين.

وتابع أيضا مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتى ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف مسعود أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.