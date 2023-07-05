فحص 138 ألف و49 مواطناُ ضمن مبادرة 100 يوم صحة في كفرالشيخ

شهدت مبادرة 100 يوم صحة، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إقبالا كثيفا من الأهالي، لتلقي كافة الخدمات الطبية، بمتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورآمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، منسق حملة 100 يوم صحة.

وأكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أنه تم فحص 138 ألف و49 مواطناُ، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى 4 يوليو 2023 ،بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة، ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، ومبادرات الصحة العامة ل 15 ألف و615 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل 3401 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضاف المحافظ، أنه تم تطعيم 125 ألف و552 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيم الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور إلهام محمد، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت خدماتها إلى 17 ألف و736 منتفع، بالإضافة إلى 18 ألف و 4 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 17 ألف و105 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 10الاف و 963 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج ل 1850 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 71 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.