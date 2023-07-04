تحت شعار "معاك من أول يوم"

ارتفاع عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، دعمه الكامل لحملة "100 يوم صحة" بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن عدد المرضى الذين قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بفحصهم 1106 مريضة، وتم تحويل 3 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فحص 28 حالة من المقبلين على الزواج، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، كما تم فحص 27 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وفحص 881 مريض ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، وتحويل 199 منهم للمستشفى وفحص 81 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص عدد 30 طفل ضمن مبادرة السمعيات، وحالتين ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، كما استقبلت الحملة 171 حالة أسنان، 82 حالة بعيادة تنظيم الأسرة.

‏وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور إلهام محمد، أن عدد المنتفعات بتنظيم الأسرة من الوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 2131 منتفعة، كما وصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2164، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 136، تم تحويل 11 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، ‏واستكمالا لما تم اليوم خلال حملة 100 يوم صحة، تم المرور على 32 منشأة غذائية، كما تم المرور على 10 محطات مياه، و2 محطة صرف صحي، كما تم تطعيم عدد 11633 طفل اليوم.