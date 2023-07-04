مبادرة "100 يوم صحة" تستهدف الكشف على 104 ملايين مواطن (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في 25 يونيو 2023، وأطلق إشارة بدئها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، من أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا.. محافظ الغربية: تقديم 66 ألف و720 خدمة طبية متنوعة للمواطنين



وأضاف "عبدالغفار" مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المستهدف من المبادرة الكشف على 104 ملايين مواطن مصري بحسب آخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على الأراضي المصرية.

هدفنا تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية من خدمات صحية للمواطنين:

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "هدف المبادرة هو تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية تحت شعار معاك من أول يوم، بداية بالمبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين، مرورًا بالمراحل العمرية المختلفة حتى تصل إلى الكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة أثناء هذه الرحلة الطويلة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل المواطنين".

مبادرة 100 يوم صحة تنطلق في 27 محافظة:

وأكد أن الصحة لا تتعلق بعلاج المرض فقط، ولكنها تشمل مفهومًا آخر، وهو أن يحيا الإنسان حياة صحية، لذا تنطلق المبادرة في 27 محافظة، حتى نتحرك على مجموعة من المحاور، مثل المحور الوقائي المرتبط برفع معدلات التطعيم والتوعية بالأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها، عن طريق فرق التواصل المجتمعي التي تخطت 300 ألف مواطن، ومرورًا بالحفاظ على التغذية الجيدة وأماكن تقديم الطعام وشراء الطعام.