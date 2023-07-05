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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 96 مخالفة لأصحاب المخابز في المنيا

الحملة التموينية
الحملة التموينية

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملاتها الرقابية والتموينية والتفتيشية المكثفة على الأسواق ، و المخابز البلدية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

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حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية في أيام العيد

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حملات تموينية مكثفة على المحال واللحوم لمراقبة الأسواق بالإسماعيلية

بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار،  والتصدى لأى ممارسات احتكارية، ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، حملات تموينية على المخابز البلدية ، بمجلسي قروى، إبوان، وحلوة، وأسفرت الحملات  التموينية عن ضبط 96 مخالفة.

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تحرير 37 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بالمنيا

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حملات تموينية مكبرة بمراكز المنيا

وتنوعت المخالفات بين ، (نقص وزن، عدم صرف بون، عدم الإعلان، عدم نظافة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، حملة تموينية شملت شوارع ، (الثورة، والسلام، و الجمهورية، ومنطقة المنشية بحى شمال المدينة).

وذلك لمتابعة حركة السلع ، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة ، وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الإستهلاكية، ولم يتم ضبط أي مخالفات.

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