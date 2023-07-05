تحرير 96 مخالفة لأصحاب المخابز في المنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملاتها الرقابية والتموينية والتفتيشية المكثفة على الأسواق ، و المخابز البلدية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار، والتصدى لأى ممارسات احتكارية، ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، حملات تموينية على المخابز البلدية ، بمجلسي قروى، إبوان، وحلوة، وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 96 مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين ، (نقص وزن، عدم صرف بون، عدم الإعلان، عدم نظافة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، حملة تموينية شملت شوارع ، (الثورة، والسلام، و الجمهورية، ومنطقة المنشية بحى شمال المدينة).

وذلك لمتابعة حركة السلع ، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة ، وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الإستهلاكية، ولم يتم ضبط أي مخالفات.