حملات تموينية مكثفة على المحال واللحوم لمراقبة الأسواق بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم تقدر ب ٥١ كيلو جرام من اللحوم المستوردة، يتم تسييحها وبيعها على أنها لحوم بلدي (غش تجاري).

وتمكنت الحملة من تحرير عدد ١٠ مخالفات تموينية منها؛ عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، لحوم مكشوفة، تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ذلك بجانب تحرير عدد ٢٠ مخالفة للمخابز منها، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم إعطاء بون الصرف، عدم وجود سجل، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، نفذت حملة تموينية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إدارة الصحة، وإدارة التموين، والوحدة المحلية، والتي قامت بالمرور على محال ومنشآت بيع اللحوم، المجازر، والشوادر.

وأسفرت الحملة عن إعدام ٤٥ كيلو لحمة غير محتفظة بالخواص الطبيعية، كما تم تحرير عدد ٩ محاضر جنحة صحية" لعدم وجود شهادات صحية"، عدد ٩ محاضر جنحة صحية "لعدم نظافة المنشآت والعرض في مكان غير نظيف"، عدد ٩ محاضر جنحة صحية "لنقل اللحوم في سيارات غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بحملة تموينية لمتابعة الأسواق بقرية الظاهرية وبالتعاون مع إدارة التموين بالتل الكبير والإدارة الهندسية بالقرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محضر عدم إعلان عن أسعار، عدد ٢ محضر عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت إدارة تموين فايد اليوم الاثنين، بحملة تموينية؛ لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية والأسواق، والتفتيش على محال الجزارة.

وذلك بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري، الصحة، الإشغالات، الأزمات والكوارث ورخص المحال بالوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، نُفذت حملة تموينية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، إدارة الصحة، إدارة التموين والوحدة المحلية، والتي قامت بالمرور على محلات ومنشآت بيع اللحوم، المجازر والشوادر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٦ محاضر "لعدم وجود شهادة صحية"، عدد ٤ محاضر "لعرض اللحوم مكشوفة"، و عدد ٤ محاضر "لعدم الإعلان عن الأسعار".

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأطعمة والمواد الغذائية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجَّه بشارة، بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام الآتية

رقم مباحث التموين / ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين / ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨