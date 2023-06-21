حملات تموينية مكبرة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، متابعة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيبا، وبالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً ، عن الحملات اليومية على المخابز البلدية ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين ، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ، نفذت حملات تفتيشية على المحال التجارية والجزارين ، أسفرت عن تحرير (4) محاضر تموينية متنوعة، منها، محضران (ذبح خارج السلخانه) .

وتمكنت الحملة من تحرير محضران سلع مجهولة المصدر، وضبط (102) كرتونة من العصائر و (200) كيلو دقيق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى أبو قرقاص جنوب المنيا.

وأعلن تاج أبو سداح رئيس المركز، ضبط 5 مخالفات تموينية متنوعة، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية المخابز ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية والإستهلاكية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.