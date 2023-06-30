حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية في أيام العيد

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات رقابية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك استمرارا لمتابعات غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وإشراف جمال عمار وكيل المديرية.

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وطبقا لما تم رصده من خلال المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ، تلقت غرفة العمليات التقارير الواردة من حملات ادارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، وأسفرت عن تحرير6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز بلدى لبيعه خبز خارج منظومة التموين، 4 محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين، 4 محاضر لمخابز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، 4 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، تحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

كذلك تم المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز وتم التأكد من القيام بالعمل دون أى مشاكل تذكر.

إصابة طفلة رضيعة بحروقٍ بسبب ماء مغلي في سوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليدين بنسبة 10%، تم حجزها بقسم استقبال الحروق بالمستشفى، وذلك على إُثر سقوط ماء مغلى عليها بمنزلها.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحد مصابة بحروق باليدين على إثر تعرضها سقوط ماء مغلى عليها وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بالمستشفى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة.

وبالفحص تبين من خلال المتابعة بوصول الطفلة ز . ح . ش تبلغ من العمر سنة واحدة مصابة بحروق بكتلا اليدين من الدرجة الأولى بنسبة 10% وتم تجدزها بالمستشفى الجامعى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة والحالة العامة للها مستقرة.