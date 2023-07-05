هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا

تعرضت مدينة دنيزلي التركية، لهزّة أرضية جديدة، اليوم الأربعاء على عمق 5.4 كليو متر.

وذكر مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، أن الزلزال وقع الساعة 15:52 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في منطقة تاسيلار كاميلي في دنيزلي التركية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مُدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر مناطق في تركيا

وسوريا، وتسبب في مقتل أكثر من 52 ألف شخص في البلدين.



وانهار أكثر من 200 ألف مبنى في تركيا كما تعرض لأضرار بالغة؛ ما جعل ملايين بلا مأوى.

حجم الخسائر المادية المُباشرة للزلزال:



وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية التركية، إن حجم الخسائر المادية المُباشرة للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي بلغ 103.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان لها الجمعة، أن هذا الرقم يُعادل 9% من الدخل القومي التركي المُتوقع في العام 2023.